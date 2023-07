Freden - Bei den internationalen Fredener Musiktagen wird in diesem Jahr erstmals auch eine Ballettaufführung gezeigt. Am 2. August ist eine Choreografie der brasilianischen Tänzerin Carolina Paludo Sulczinski zu sehen - zu „Ma mère l'oye“ von Maurice Ravel und „Impressioni brasiliane“ von Ottorino Respighi, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.

Das Festival für klassische Musik - Motto: „Fredener Musiktage, kein Thema!“ - beginnt am kommenden Samstag. Bis zum 6. August gibt es Aufführungen im südniedersächsischen Ort Freden sowie der Umgebung. „Der Vorverkauf läuft bisher gut“, sagte eine Sprecherin.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Samstag vom Festivalensemble Camerata Freden, das eigens für die Musiktage zusammengestellt wird. Es will das Publikum mit auf eine musikalische Reise nehmen - von tschechischer Romantik bis zum französisch-russischen Impressionismus. Bereits am Samstagnachmittag soll es ein Familienkonzert geben.

Auf dem Festival erklingen unter anderem auch Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi oder Joseph Haydn. Zum Abschluss spielt noch einmal die Camerata Freden, unter anderem den Kaiserwalzer von Johannes Strauß (Sohn) sowie die speziell für die Veranstaltungsreihe in Auftrag gegebene Komposition „On the Island II“ des Göttinger Komponisten Thorsten Encke.