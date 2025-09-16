Eine Leiche wird in Gesundbrunnen gefunden. Der Anblick muss grauenhaft sein. Der Frauenkörper weist schwere Verbrennungen auf.

Berlin - Die Identität der Frauenleiche aus dem Berliner Volkspark Humboldthain ist weiterhin nicht geklärt. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen sieht die Staatsanwaltschaft derzeit keine Anzeichen für ein Verbrechen. Es stehen aber noch Ergebnisse weiter Untersuchungen aus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage sagte.

Die Frauenleiche war am vergangenen Freitag auf einem Spielplatz in dem Park im Ortsteil Gesundbrunnen gefunden worden. Sie wies nach Angaben der Staatsanwaltschaft schwere Brandspuren auf.

Ein 49-Jähriger war auf dem Spielplatz festgenommen worden. Er kam jedoch wenig später frei. Die Verdachtsmomente gegen den Mann haben sich laut Staatsanwaltschaft nicht bestätigt.