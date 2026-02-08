Hamburg - Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben sich mit einem Sieg beim Tabellennachbarn Hamburger SV ins Mittelfeld der Frauen-Bundesliga abgesetzt. Im Volksparkstadion kamen die Sächsinnen zu einem 2:1 (1:1)-Erfolg. Lotta Wrede hatte die Gastgeberinnen nach 14 Minuten in Führung gebracht. Die vor der Saison vom HSV nach Leipzig gewechselte Lisa Baum glich praktisch im Gegenzug aus. Emilia Asgeirsdottir traf in der 83. Minute zur Führung, ehe Delice Boboy in der Nachspielzeit das Siegtor markierte und damit ein weiteres Abrutschen der RB-Frauen in die gefährdete Zone verhinderte.

Ohne Trainer Daniel Stephan, der nach seiner vierten Gelben Karte eine Sperre auf der Tribüne absitzen musste, machten die RB-Frauen zwar das Spiel und hätten nach acht Minuten durch Marlene Müller in Führung gehen müssen, doch diese besorgte der HSV. Ein Fehler im Aufbauspiel der Leipzigerinnen wurde knallhart bestraft. Doch die RB-Antwort folgte sofort: Baum zog aus großer Entfernung ab und überwand die dabei nicht gut aussehende HSV-Torhüterin Lea Paulick.

Danach gab es ein Chancenplus für die Gäste, allein die vielbeinige Hamburger Abwehr konnte immer wieder im letzten Moment blocken. Auch im zweiten Abschnitt vergaben die Leipzigerinnen zahlreiche sehr gute Möglichkeiten, hatten selbst aber auch Glück, dass die immer stärker werdenden HSV-Frauen ihrerseits ebenfalls mehrfach aussichtsreich vergaben. Erst in der Schlussphase gab RB durch zwei Treffer der Überlegenheit auch vom Ergebnis her Ausdruck.