Rochlitz - Eine Frau ist von falschen Polizisten um Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro betrogen worden. Die Betrüger gaben sich als Kriminalpolizisten und Staatsanwälte aus. Sie überzeugten die Frau aus Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) mit mehreren Anrufen, bei ihren angeblichen Ermittlungen gegen einen Bankmitarbeiter zu helfen, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge sollte die Frau in der Bank Goldbarren kaufen, um den Täter zu überführen. Sie beschaffte das Gold und übergab die Barren am Dienstag einem Abholer. Am Mittwoch zeigte sie den Fall an.

Die Beamten ermitteln wegen Betrugs und bitten um Hinweise. Zugleich appellierte die Polizei, sich nicht am Telefon unter Druck setzen zu lassen. Polizei oder Staatsanwaltschaft würden niemals zu Geldüberweisungen oder der Übergabe von Wertgegenständen drängen.