Frau stürzt vor Mallorca von Kreuzfahrtschiff - Suchaktion bisher erfolglos

Palma de Mallorca/DUR - Vor der Küste Mallorcas wird eine ins Meer gestürzte Passagierin eines Krauzfahrtschiffes vermisst. Die Frau war in der Nacht von Samstag auf Sonntag rund 75 Seemeilen südöstlich von Mallorca vom Kreuzfahrtschiff "Azamara Quest" ins Meer gestürzt, melden verschiedene Medien mit Bezug auf das Mallorca Magazin.

Die Suche nach der Frau blieb bisher erfolglos. Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes habe Medienberichten zufolge gegen 2 Uhr nachts die Einsatzleitung der Seennotrettung in Palma de Mallorca informiert. Die Frau mittleren Alters sei aus bisher unerklärlichen Gründen über Bord gegangen. Passagiere an Bord hätten den Vorfall beobachtet und sofort Alarm geschlagen.

Die von der Besatzung des Kreuzfahrtschiffes eingeleitete Suche wurde von der balearischen Seenotrettung unterstützt, die weitere Boote und Hubschrauber einsetzte. Die Suchaktion laufe auf Hochtouren, sie blieb jedoch bisher ohne Ergebnis. Über die Identität und Herkunft der Vermissten wurde nichts bekannt.

Das Kreuzfahrtschiff „Azamara Quest“ war erst am Sonntag zu einer Reise entlang der spanischen Küste aufgebrochen. Das Schiff war in Barcelona in See gestochen und soll unter anderem in Malaga und Casablanca (Marokko) anlaufen.