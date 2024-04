Frau und Mann rauben Juwelier in Weferlingen aus

Oebisfelde-Weferlingen - Eine Frau und ein Mann haben am Mittwochmittag einen Juwelier in Weferlingen (Landkreis Börde) ausgeraubt. Die beiden forderten mit einem Messer diverse Schmuckstücke und flüchteten anschließend, wie die Polizei Börde am Mittwoch mitteilte. Wie hoch die Beute der beiden ausfiel, konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Die Polizei fahndete mit Unterstützung von Beamten aus Niedersachsen nach den Tätern und setzten dabei unter anderem einen Spürhund und einen Hubschrauber ein.