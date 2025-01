Zehdenick - Eine 65-jährige Frau hat im brandenburgischen Zehdenick (Kreis Oberhavel) fast 200.000 Euro an Online-Betrüger verloren. Die Kriminellen gaukelten ihr vor, ihr Konto sei gehackt worden. Seit Oktober 2024 überwies die Frau 24 Mal Geld, sodass ihr am Ende ein Schaden von 196.000 Euro entstand, wie die Polizei mitteilte. Am Telefon hatte sich ein Betrüger als Sicherheitsmitarbeiter eines Online-Zahlungssystems ausgegeben und die Frau mehrmals kontaktiert. Am Freitag habe sich die 65-Jährige dann bei der Polizei gemeldet.