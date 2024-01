Hage - Nach dem Fund einer toten Frau im ostfriesischen Hage (Landkreis Aurich) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der Leichnam der 65-Jährigen wies Spuren von Gewalt auf, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Das ergab eine Obduktion. Genauere Angaben machten die Beamten mit Verweis auf „ermittlungstaktische Gründe“ nicht. Es werde zu möglichen Tatverdächtigen und den Umständen ermittelt, hieß es.

Einsatzkräfte waren am Montagvormittag zu einer Notfalltüröffnung am Wohnhaus der Frau in einem Wohngebiet in der Gemeinde gerufen worden. In der Wohnung fanden sie die 65-Jährige den Angaben zufolge leblos. Ein Notarzt stellte den Tod der Frau fest. Da die Polizisten ein Verbrechen nicht ausschlossen, wurden zudem Spezialisten der Spurensicherung alarmiert.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können oder, die in der Vergangenheit verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben.