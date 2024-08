Ein Mann greift eine Frau mit einem Messer an. Die 36-Jährige wird schwer verletzt und stirbt. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von häuslicher Gewalt aus.

Trotz einer Notoperation starb die Frau im Krankenhaus an ihren Verletzungen (Symbolbild).

Berlin - Nach dem Tod einer Frau durch einen Messerangriff in Berlin-Zehlendorf ermittelt neben einer Mordkommission der Polizei nun auch die Staatsanwaltschaft. Die 36-jährige Frau wurde den bisherigen Ermittlungen zufolge am Mittwochabend von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Hampsteadstraße, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Frau habe schwere Stich- und Schnittwunden erlitten und sei vor Ort zunächst von Rettungskräften reanimiert worden. Im Krankenhaus wurde sie notoperiert - starb dort allerdings.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Der 50-jährige Tatverdächtige wurde demnach festgenommen. Die genauen Tatumstände waren zunächst nicht bekannt, die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen aber von einem Fall häuslicher Gewalt aus. Der Mann und die Frau sind libanesische Staatsangehörige, wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Nach Berichten von „B.Z.“ und „Berliner Zeitung“ versammelten sich rund 50 Menschen vor dem Krankenhaus. Büchner äußerte sich dazu nicht, sagte aber: „Einen Clanzusammenhang kann ich nicht bestätigen.“