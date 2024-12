Eine 56-Jährige fällt aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Lichtenberg und stirbt. Die Polizei geht nicht von einem Unfall aus.

Die Frau war in einem Beet vor der Rückseite eines Mehrfamilienhauses gefunden worden.

Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Lichtenberg aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses gestürzt und gestorben. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Die 56-Jährige wurde am Morgen in einem Beet vor der Rückseite des hohen grauen Wohnblocks im Ortsteil Fennpfuhl gefunden.

Die Ermittler gingen nicht von einem Unfall, sondern einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lebte die Frau in der Wohnung. Weitere Angaben zur Identität des Opfers und möglichen Hintergründen machten die Ermittlungsbehörden nicht.

Zeuge verletzt im Krankenhaus

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte lediglich Beobachtungen, wonach ein Mann verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es handele sich um einen Zeugen, nicht um einen Tatverdächtigen, so der Sprecher. Weitere Angaben machte er nicht.

Der Polizeieinsatz in der Bernhard-Bästlein-Straße läuft seit etwa 8.10 Uhr. Nach Angaben der Polizei wurde noch versucht, die Frau zu reanimieren - erfolglos.

Der Eingang des Mehrfamilienhauses sowie zwischenzeitlich auch die Straße und ein angrenzender Parkplatz wurden mit Flatterband abgesperrt. Die Ermittler nutzten auch eine Drohne, um Bilder zu machen.