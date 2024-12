In einer psychiatrischen Einrichtung in Bremen soll eine Patientin eine andere getötet haben. Die Vernehmungen laufen. (Symbolbild)

Bremen - Nach dem gewaltsamen Tod einer 62 Jahre alten Patientin in einer psychiatrischen Einrichtung in Bremen laufen die Vernehmungen. Dort soll eine 41 Jahre alte andere Patientin die ältere Frau an Heiligabend im Streit erwürgt haben. Neue Erkenntnisse etwa zum Motiv gebe es nicht, die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Polizeisprecher. Die 41-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, angestrebt werde ihre Unterbringung in einer forensischen Klinik.

Beide Frauen waren Patientinnen der Einrichtung im Klinikum Bremen-Ost, die Verdächtige wurde festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen mittags aus zunächst nicht geklärten Gründen in einen Streit. Die Verdächtige soll die 62-Jährige dabei getötet haben. Klinikmitarbeiter versuchten noch, die ältere Frau wiederzubeleben.