Ein Mann ist mit zwei Beifahrern unterwegs, als er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gerät. Er versucht zurückzulenken, doch es ist zu spät. Eine Frau stirbt noch vor Ort.

Für eine 63-Jährige kam jede Hilfe zu spät, der Fahrer und ein Kleinkind wurden in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)

Chemnitz - Eine 63-Jährige ist bei einem Autounfall nahe Chemnitz gestorben. Die Beifahrerin eines 81 Jahre alten Autofahrers starb am Montag noch an der Unfallstelle zwischen Flöha und Chemnitz (Landkreis Mittelsachsen), wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen des 81-Jährigen geriet aus bislang unbekannten Ursachen in einer Kurve Höhe der Frankenberger Straße nach rechts in den Gegenverkehr. Als der Mann das Auto wieder zurück auf seine Spur lenken wollte, stieß es frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, wie es hieß. Der Kraftfahrer blieb unverletzt, der Senior hingegen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

In dem Wagen des Unfallverursachers befand sich auch ein acht Monate altes Kleinkind, das jedoch nicht verletzt wurde, wie es weiter hieß. Zur Vorsorge wurde es ebenfalls in eine Klinik gebracht. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.