Berlin - Eine Frau ist in Berlin-Karow mutmaßlich niedergestochen worden. Einsatzkräfte brachten die Frau, die mehrere Stichverletzungen im Oberkörper hatte, ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach wird ein 59-jähriger Mann verdächtigt, die 46-jährige ihm bekannte Frau in seiner Wohnung in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer verletzt zu haben. Die blutende Frau habe im Anschluss bei den Nachbarn geklingelt, die dann den Notruf wählten. Die Polizei fand in der Wohnung dann ein Messer, das sie als mutmaßliche Tatwaffe sicherstellte. Ein Atemalkoholtest beim Mann ergab den Angaben nach 2,8 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Frau befindet sich nicht in Lebensgefahr.