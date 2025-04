In Oberkrämer kommt es zu einer Messerattacke. Ein Mann soll seine Ehefrau nach einem Streit lebensbedrohlich verletzt haben.

Frau nach Messerangriff in Lebensgefahr

Oberkrämer - Ein Mann soll in Oberkrämer bei Berlin seine Ehefrau mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Tat am Dienstagabend ein häuslicher Streit vorausgegangen sein. Zeugen alarmierten die Polizei, die den 53-jährigen Deutschen vorläufig festnahm. Die 49-jährige Ehefrau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung vor. Weitere Angaben zur Tat machte die Polizei bisher nicht.