Eine Frau soll einer 46-Jährigen heftig in den Finger gebissen haben. Zwei Polizistinnen sind zufällig vor Ort.

Bei einem Streit zwischen zwei Frauen wird eine 46-Jährige am Finger verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Eine 46-Jährige ist bei einem Streit mit einer anderen Frau in Reinickendorf verletzt worden. Die 47-jährige mutmaßliche Angreiferin soll ihr am Dienstagabend mehrere Haarbüschel vom Kopf gerissen und in den kleinen Finger der linken Hand gebissen haben, wie die Polizei mitteilte. Dieser wurde den Angaben zufolge dadurch fast gänzlich abgetrennt.

Zwei Polizistinnen außer Dienst, die zufällig vor Ort waren, hielten die 47-Jährige bis zum Eintreffen weiterer Polizisten fest. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Dort wurde den Angaben zufolge ein Teil des kleinen Fingers amputiert.

Die mutmaßliche Angreiferin kam in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Warum der Streit ausbrach, war zunächst unklar.