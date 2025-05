Nach dem Tod einer 87-Jährigen steht deren Ehemann unter Mordverdacht. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Doch es gibt viele Fragen.

Frau in Seniorenheim getötet - 91-Jähriger in Haft

Potsdam - Nach dem gewaltvollen Tod einer 87-Jährigen in einer Seniorenresidenz in Rathenow (Havelland) befindet sich deren Ehemann in Untersuchungshaft. Gegen den 91-Jährigen wird wegen Mordes ermittelt und ein entsprechender Haftbefehl erlassen, wie eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Behörde schließt nicht aus, dass der Mann sich anschließend selbst das Leben nehmen wollte, wie es hieß. Laut Staatsanwaltschaft war der Mann nach der mutmaßlichen Tat am Montagabend in der Nähe der Seniorenresidenz auf ein Baugerüst geklettert. Nach einem Bericht der „Märkischen Allgemeinen“ waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Mann von dem Gerüst zu holen.

Hintergründe des Verbrechens und Motiv für die Tat müssen laut Staatsanwaltschaft noch ermittelt werden. Die Sprecherin konnte keine Angaben zur Nationalität des Täters machen.