Leipzig - In Leipzig ist eine 20-jährige Frau an einer Haltestelle zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt worden. Nach Angaben der Polizei stand eine Straßenbahn bereits am Gleis, als die Fußgängerin die Schienen überqueren wollte. Dabei habe sie am Dienstagabend eine zweite, herannahende Straßenbahn übersehen. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

In der Folge wurde die 20-Jährige zwischen den beiden Straßenbahnen an der Station Hamburger Straße eingeklemmt. Die Frau sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, aber noch ansprechbar gewesen, so die Polizei.