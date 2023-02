Crimmitschau - In der Wohneinrichtung eines sozialen Vereins in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) ist am Samstag nach einem Hinweis eine tote Frau gefunden worden. Wenig später wurde auf der Suche nach dem Tatverdächtigen ein 36 Jahre alter Mann im Nachbarort Neukirchen festgenommen, wie die zuständige Polizeidirektion Zwickau am frühen Abend mitteilte. „Er steht im Verdacht, sie getötet zu haben“, sagte eine Sprecherin. Die Polizei sei gegen 14.45 Uhr von einem Bewohner des Hauses alarmiert worden, in dem die 33-Jährige lebte.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts gegen den 36-Jährigen. Er werde frühestens am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, sagte die Polizeisprecherin. Die Frau und der Mann, der nicht in der Einrichtung wohnte, sind nach Angaben der Behörde afghanische Staatsbürger. Sie gibt derzeit keine nähere Auskunft zu dem Fall.