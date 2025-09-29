weather wolkig
  3. Ermittlungen laufen noch: Frau getötet - Mutmaßlicher Täter nicht vernehmungsfähig

Vor drei Wochen soll ein Mann seine frühere Partnerin auf einer Straße angegriffen und getötet haben. Der Verdächtige liegt weiterhin im Krankenhaus.

Von dpa 29.09.2025, 13:34
Der 57 Jahre alte Syrer ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. (Symbolbild)
Der 57 Jahre alte Syrer ist weiterhin nicht vernehmungsfähig. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Rund drei Wochen, nach dem ein Mann seine frühere Partnerin in Magdeburg auf der Straße erstochen haben soll, bleiben die Hintergründe der Tat weiter unklar. Der Mann sei weiterhin nicht vernehmungsfähig und befinde sich immer noch im Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57 Jahre alte Mann die 59-jährige Frau mit einem Stichwerkzeug angegriffen haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort. Beide seien syrische Staatsangehörige. 

Den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten schwer verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ergaben Zeugenbefragungen, dass sich der Beschuldigte selbst die Verletzungen mit einem Stichwerkzeug zugefügt habe, nachdem er das Opfer tödlich verletzt hatte.