Frau erleidet tödlichen Stromschlag

In Gossau ist eine Frau durch einen Stromschlag in der Badewanne gestorben (Symbolbild).

Gossau - Im schweizerischen Gossau (St. Gallen) ist am Donnerstag eine Frau bei einem Stromunfall ums Leben gekommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Pressemitteilung berichtet, habe sich die 22-Jährige am Abend mit ihrem Smartphone in die Badewanne gelegt, während es zum Laden an die Steckdose angeschlossen war.

Aus bislang unbekannten Gründen soll das Telefon dabei ins Wasser gefallen sein, wodurch die Frau einen tödlichen Stromschlag erlitt. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mz)