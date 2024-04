Salzmünde - Eine 37 Jahre alte Frau ist im Saalekreis durch das Geschoss einer Luftpistole am Fuß verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, habe es zuvor einen Streit mit ihrem Partner gegeben. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen sei bisher noch unklar, wer der beiden den Schuss am Donnerstagabend in Salzmünde abgefeuert hat. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr 42 Jahre alte Partner blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.