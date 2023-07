Berlin - Eine Frau ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Berlin-Lichtenberg verletzt worden. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach stießen die beiden Autos am späten Dienstagabend an der Kreuzung zwischen Möllendorffstraße und Storkower Straße zusammen. Duch den Zusammenprall wurde das Auto der Frau in ein Gleisbett der Tram gedrängt, wo es dann stehen blieb.

Die leicht verletzte Frau wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Das Alter der verletzten Frau ist bislang nicht bekannt. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Identität des Autofahrers aufgenommen. Der Tramverkehr war nach dem Unfall für rund eineinhalb Stunden vollgesperrt.