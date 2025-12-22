weather starkbewoelkt
  3. Verkehr: Frau bei Unfall mit Notarztwagen schwer verletzt

Eine Ärztin ist mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Eine ältere Autofahrerin übersieht das Fahrzeug.

Von dpa 22.12.2025, 02:39
Lino Mirgeler/dpa

Barchfeld-Immelborn - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Notarztwagen im Wartburgkreis ist eine 79 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah sie in Barchfeld-Immelborn das mit Blaulicht und Sirene herannahende Einsatzfahrzeug. Die Frau prallte demnach mit ihrem Auto frontal gegen den Wagen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen, eine Notärztin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.