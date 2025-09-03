Wilhelmshaven - Ein mit Dutzenden Tonnen Splitt überladenes Seeschiff ist von der Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven kontrolliert worden. Wie die Beamten mitteilten, hatte es zuvor Hinweise gegeben, dass das 75 Meter lange Schiff im Hafen von Wilhelmshaven eine zu große Frachtmenge Splitt aufgenommen hatte. An Bord stellten die Polizisten am Dienstagabend dann anhand des ermittelten Tiefganges fest, dass der deutsche Frachter mit rund 57 Tonnen Splitt überladen war. Die Wasserschutzpolizei leitete gegen den 40 Jahre alten Ladungsoffizier ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.