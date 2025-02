Fortuna Düsseldorf verpasst mit der ersten Niederlage in diesem Jahr den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Liga. Keeper Florian Kastenmeier hat beim Siegtor der Gäste gleich doppelt Pech.

Fortuna-Rückschlag am Karnevalsfreitag gegen Fürth

Fürth triumphiert in Düsseldorf

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf hat im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg einen herben Rückschlag erlitten und gegen die SpVgg Greuther Fürth 1:2 (1:1) verloren. Damit verpasste das Team von Trainer Daniel Thioune am Freitagabend den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Das Siegtor für die Gäste fiel nach einem Blackout von Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier kurios. Julian Green (75. Minute) verwandelte einen Foulelfmeter im zweiten Anlauf, nach dem Kastenmeier den ersten Strafstoß gehalten, sich dabei aber zu früh von der Linie weg bewegt hatte. Der Schlussmann der Düsseldorfer hatte den Elfmeter selbst durch einen unbeholfenen Rempler gegen seinen früheren Mitspieler Felix Klaus verursacht.

Die frühe Führung der Fortuna durch Isak Johannesson (8.) hatte Branimir Hrgota (9.) für die Franken ausgeglichen. Für die Düsseldorfer war es ausgerechnet am Karnevalsfreitag die erste Niederlage überhaupt in diesem Jahr. Damit könnte die Fortuna an diesem Wochenende bis auf Rang acht zurückfallen.