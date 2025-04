Im Duell um den Aufstieg sammelt Fortuna Düsseldorf beim SC Paderborn wichtige Punkte. Trotz zahlreicher Chancen bleiben die Gastgeber nach einem Elfmeter und später in Unterzahl ohne Erfolg.

Paderborn - Fortuna Düsseldorf hat seine Ambitionen auf einen Aufstieg in die Bundesliga bekräftigt. Beim SC Paderborn gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune eine bis zuletzt umkämpfte Partie mit 2:1 (1:0). Vor 15.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion in Paderborn trafen Danny Schmidt (40. Minute) und Dawid Kownacki per Foulelfmeter (52.) für die Gäste, ehe Joker Ilyas Ansah (78.) für Paderborn noch verkürzte.

Durch den Auswärtssieg zieht Fortuna nach Punkten (47) mit dem Tabellendritten Elversberg gleich, der jedoch das bessere Torverhältnis hat. Paderborn unter Lukas Kwasniok liegt nach der dritten Niederlage in Folge mit zwei Punkten Abstand (45) auf Platz sieben und verpasste wichtige Zähler.

Düsseldorf verteidigt erfolgreich

Die Hausherren übernahmen früh das Kommando. Adriano Grimaldi (9.), Filip Bilbija und Aaron Zehnter (beide 23.) vergaben Großchancen. Doch Paderborn machte nichts aus seiner Überlegenheit. Stattdessen traf Schmidt per Kopf zur überraschenden Gäste-Führung.

Nach der Pause erhöhte Kownacki vom Punkt, nachdem Curda im Strafraum nach einer Ecke zu ungestüm eingestiegen war. Kurz darauf sah Santiago Castaneda Rot (63.) - er hatte sich abseits des Balls mit einem Schlag gegen Schmidt befreit. In Unterzahl kam Paderborn dann noch zum Anschluss durch Ansah und drückte weiter - sogar Keeper Manuel Riemann versuchte es aus gut 40 Metern, scheitere aber an Schlussmann Florian Kastenmeier (81.).