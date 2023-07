Rostock - Auf der Neptun Werft in Rostock ist am Dienstag das neue Forschungsschiff „Meteor IV“ auf Kiel gelegt worden. Es soll 2026 abgeliefert werden und die bestehende „Meteor“ sowie die bereits außer Dienst gestellte „Poseidon“ ersetzen. An der Kiellegungszeremonie nahmen auch zahlreiche Werftarbeiter teil.

Das Bundesforschungsministerium hatte den Auftrag für den Bau des neuen Schiffes an die niedersächsischen Meyer-Werft, zu der die Rostocker Neptun-Werft gehört, und an die Fassmer-Werft als Partner vergeben.

Das neue etwa 125 Meter lange Schiff wird Platz für 35 Wissenschaftler sowie 36 nautische und technische Besatzungsmitglieder bieten. Die Bauarbeiten begannen bereits Anfang Mai mit dem Brennstart.

Das Schiff ist für den weltweiten multifunktionalen und interdisziplinären Forschungseinsatz konzipiert, schwerpunktmäßig im Atlantik. Der Neubau werde einen wichtigen Beitrag für die nationale und internationale Meeresforschung leisten, insbesondere in den Gebieten der Klima- und Umweltforschung, hieß es.