Am kommenden Wochenende laden Unis und Forschungsinstitute zum zwölften Mal zum Tag der Wissenschaften nach Potsdam. Das Programm richtet sich an Erwachsene und Kinder.

Auch in diesem Jahr gibt es beim Potsdamer Tag der Wissenschaft wieder allerlei zu entdecken. (Archivbild)

Potsdam - Nicht nur was für Erwachsene: Brandenburger Forscher bieten beim 12. Potsdamer Tag der Wissenschaften einen Einblick in ihren Alltag. Unter dem Motto: „Forschen. Entdecken. Mitmachen“ erwarten die Besucher am kommenden Samstag im Potsdam Science Park von 13 bis 19 Uhr zahlreiche Mitmachexperimente, Vorträge und Workshops - viele von ihnen sind auch für Kinder geeignet. Der Eintritt ist kostenlos.

Auf der Internetseite findet sich das Programm: In einem Mitmachexperiment wird das Geheimnis von Wachteleierschalen untersucht, die zwar dünn aber auch erstaunlich robust sind. Auch können wassergefüllte Luftdruckraketen abgeschossen und eigene Papierraketen gebastelt werden. In weiteren Programmpunkten geht es um den Einsatz von Robotern in der Altenpflege und um die Zukunft der Krebs-Strahlentherapie.

Mehr als 40 Hochschulen, Schulen und Forschungsinstitute aus Brandenburg beteiligen sich an dem Tag der Wissenschaften, unter anderem das Max-Planck-Institut und die Universität Potsdam. Eröffnet wird der Tag von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Im vergangenen Jahr lockte der Tag der Wissenschaften rund 6.200 Interessierte auf den Telegrafenberg.