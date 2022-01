Riesiger Energieschub dreimal pro Stunde: Forscher finden mysteriöses Objekt im Weltraum

Forscher haben im All etwas Spektakuläres entdeckt. Das „mysteriöse Objekt“ sei dabei „noch nie zuvor gesehen“ worden.

Halle (Saale)/DUR/acs - Wissenschaftler des australischen Instituts „International Centre for Radio Astronomy Research“ (ICRAR) haben im Weltraum ein mysteriöses Objekt entdeckt. Dabei handele es sich um ein Objekt, „wie es Astronomen noch nie zuvor gesehen haben", heißt es in einer Pressemitteilung.

Riesige Energiewellen dreimal pro Stunde

Die Forscher entdeckten das Objekt, als sie Radiowellen beobachteten. Sie vermuten, dass es sich um einen sogenannten „Weißen Zwerg" - ein kleiner, aber sehr kompakter Stern - oder einen Neutronenstern handelt.

Das Besondere an der Entdeckung: Drei Mal pro Stunde geht von dem Objekt eine riesige Energiewelle aus. Alle zwanzig Minuten sei das Objekt dabei rund eine Minute lang die hellste Radioquelle.

Mysteriöses Objekt im Weltall im „galaktischen Hinterhof" der Erde

Bei Radioquellen handelt es sich um astronomische Objekte, die Radiowellen aussenden. Natasha Hurley-Walker vom ICRAR sagte, das Objekt sei immer wieder aufgetaucht und verschwunden. „Das war komplett unerwartet", so Hurley-Walker.

„Es war irgendwie gruselig, weil kein Astronom ein Objekt kennt, das so etwas macht", erklärt sie. Sie fügt hinzu: „Es ist wirklich nah an uns dran, nur etwa 4.000 Lichtjahre entfernt. Es ist in unserem galaktischen Hinterhof."