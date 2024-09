Förderung für Schulfahrten an Gedenkstätten stark erhöht

Potsdam - Das Bildungsministerium in Brandenburg stellt Schulen deutlich mehr Fördergelder für Fahrten zu Gedenkstätten zur Verfügung. Das Budget werde mehr als verdreifacht, teilte das Ministerium für Bildung mit. Mehr Schülerinnen und Schüler sollen so die Möglichkeit bekommen, KZ-Gedenkstätten, ehemalige sowjetische Speziallager oder frühere Haftanstalten politischer Gefangener in Brandenburg, Berlin und Polen zu besuchen.

Wegen der steigenden Nachfrage der Schulen stockt das Bildungsministerium die Fördermittel für 2024 von ursprünglich vorgesehenen 154.600 Euro auf 504.600 Euro auf, wie es hieß. Mit dem Geld bezuschusst das Ministerium etwa Fahrtkosten, Eintrittsgelder und - bei Fahrten nach Polen - Verpflegung sowie Unterkunft.

Die Fahrten seien ein wichtiges Element in der Demokratiebildung. „Wir müssen Kinder und Jugendliche heute stärker denn je von unseren demokratischen Werten überzeugen“, so Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD). Mithilfe der Förderung sollen sich Schülerinnen und Schüler mit der deutschen Diktaturgeschichte auseinandersetzen und mit den damit verbundenen Verbrechen.