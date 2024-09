Berlin - Ein neuer Film mit Keanu Reeves, Kirsten Dunst und Daniel Brühl wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) gefördert. „The Entertainment System is Down“ unter der Regie des Cannes-Gewinners Ruben Östlund erhalte 500.000 Euro Förderung, teilte das Medienboard mit. Der Film soll von einem Langstreckenflug erzählen, bei dem das sogenannte In-flight Entertainment ausfällt, also etwa Filme, die Passagiere während des Flugs sehen. Regisseur Östlund gewann 2022 die Goldene Palme für die Satire „Triangle of Sadness“.

Fördergelder gibt es unter anderem auch für die Produktion der Serien „Consultants“ von Regisseur Lars Kraume (700.000 Euro) und „Westend Girl“ von den Regisseuren Pola Beck und Stefan Schaller (600.000 Euro). Die größte Fördersumme mit 1,4 Millionen Euro erhält der Film „Athos 2643“ des Regisseurs und Drehbuchautors David Wnendt. Insgesamt unterstützt das MBB 42 neue Film- und Serienprojekte mit 8,2 Millionen Euro. Dazu zählt auch die Entwicklung der zweiten Staffel der Serie „Die Zweiflers“, die am Mittwoch beim Deutschen Fernsehpreis in mehreren Kategorien ausgezeichnet wurde.