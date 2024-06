Grünhainichen - Während eines Flugwettbewerbes hat ein 67 Jahre alter Pilot sein Segelflugzeug in einem Rapsfeld bei Grünhainichen notgelandet. Am Sonntagnachmittag habe der 67-Jährige aufgrund von Luftströmen landen müssen und zu spät erkannt, dass er dafür nicht auf eine Wiese, sondern ein Rapsfeld zugesteuert sei, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit.

Bei der Landung wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro am Flugzeug. Die Höhe des Schadens am Rapsfeld ist noch unklar. Laut Angaben der Polizei hat sich um eine legitime Landung gehandelt. Der Pilot nahm der an einem Flugwettbewerb teil, der am Flugplatz Zwickau-Planitz startete.