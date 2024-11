Hannover - Der Zoll hat drei mutmaßliche Goldschmuggler am Flughafen in Hannover erwischt, die Schmuck im Wert von rund 61.000 Euro bei sich hatten. Die Verdächtigen gaben nach ihrem Flug an, keine zu versteuernden Waren im Gepäck zu haben, wie der Zoll mitteilte. Nach einer ausführlichen Kontrolle, bei der die Koffer in einer Gepäckröntgenanlage überprüft wurden, fanden die Beamten ihren Angaben zufolge jedoch bei allen dreien große Mengen an Gold. Eine Frau soll den Schmuck beispielsweise in Teeverpackungen versteckt haben.

Nach Angaben der Ermittler wären für die Mitte November gefundene Menge Gold Einfuhrabgaben in Höhe von 13.000 Euro fällig gewesen. Gegen alle drei wurden Strafverfahren eingeleitet. Der Schmuck wurde beschlagnahmt.