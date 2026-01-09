Minusgrade, Schnee - und trotzdem keine Ausfälle: Wie Leipzig/Halle und Dresden den Flugbetrieb am Laufen halten und warum Reisende trotzdem wachsam bleiben sollten.

Trotz Frost und Schnee läuft der Flugbetrieb in Leipzig/Halle und Dresden stabil.

Leipzig/Dresden - Trotz winterlicher Wetterbedingungen ist der Flugbetrieb an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden am Freitag ohne größere Einschränkungen angelaufen. „Es gab keine wetterbedingten Ausfälle“, sagte der Sprecher der beiden Flughäfen, Uwe Schuhart.

Ein am Morgen zunächst als gestrichen angezeigter Flug nach Frankfurt habe nicht mit dem Wetter zusammengehangen. „Heute früh stand zwar der Frankfurt-Flug als gestrichen drin. Das lag aber daran, dass die Maschine schon gestern Abend gar nicht nach Leipzig/Halle gekommen ist“, erklärte Schuhart.

Der Winterdienst sei an beiden Flughäfen im Einsatz gewesen. „Es gibt keine außergewöhnlichen Verspätungen“, sagte Schuhart. Vor einzelnen Starts sei bei Bedarf eine Enteisung erforderlich gewesen.

Flughäfen auf Winterwetter vorbereitet

Die Flughäfen seien grundsätzlich auf solche Wetterlagen vorbereitet. Die Winterdienste stünden in engem Austausch mit Wetterdiensten, um frühzeitig reagieren zu können. Beide Standorte verfügten über eigene Winterdienste mit spezieller Räumtechnik, die Start- und Landebahnen schnell wieder betriebsbereit machten. Auf Streusalz werde dabei verzichtet, stattdessen kämen für den Flugbetrieb geeignete Mittel zum Einsatz.

Reisenden wurde empfohlen, ihren Flugstatus im Blick zu behalten, da sich Einschränkungen auch aus der Wetterlage an anderen Flughäfen ergeben könnten.