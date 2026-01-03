Hertha BSC will sich in Portugal auf die Rückrunde in der zweiten Liga vorbereiten. Doch bereits am Flughafen gibt es Schwierigkeiten.

Berlin - Hertha BSC muss beim geplanten Trainingslager in Portugal improvisieren. Die Berliner wollten nach einer Laufeinheit am Samstagvormittag nachmittags mit einem Linienflug nach Faro fliegen. Doch der Flug wurde gestrichen. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet. Ob die Mannschaft am Abend mit einem Charterflug in Richtung Algarve aufbrechen kann, blieb zunächst unklar.

Bis zum 10. Januar will sich Hertha für das ambitionierte Ziel Aufstieg in Portugal vorbereiten. Mit insgesamt vier Torhütern und 25 Feldspielern wollte Hertha-Trainer Stefan Leitl in die warmen Gefilde, um sich auf die Rückrunde einzustimmen. Am kommenden Freitag steht zudem ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich auf dem Programm.

Den verspäteten Anflug auf Faro wird Diego Demme nicht mitmachen. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits in der Vorsaison wegen Schwindelanfällen monatelang ausgefallen war, klagte erneut über Kopfbeschwerden und bleibt in der Hauptstadt.

Kolbe fehlt bis auf weiteres

Auch Niklas Kolbe laboriert weiterhin an der Muskelverletzung, die er sich im letzten Spiel 2025 gegen Arminia Bielefeld zugezogen hatte. Er fehlt bis auf weiteres, teilte Hertha mit. Ob Dawid Kownacki vom gestrichenen Flug profitiert, ist unklar. Der Stürmer wäre aufgrund eines grippalen Infekts zunächst in Berlin geblieben und würde gegebenenfalls nachreisen.

Dagegen gehören die Rekonvaleszenten John Anthony Brooks und Leon Jensen dem Reisekader ebenso an wie der wechselwillige Julian Eitschberger. Auch vier Nachwuchsspieler reisen mit an die Algarve.

Richtungsweisender Rückrundenauftakt

Die ambitionierte Hertha steht im Kampf um dem Aufstieg vor einem richtungsweisenden Auftakt in die Rückrunde. Dem Heimspiel gegen Herbstmeister FC Schalke 04 am 17. Januar (20.30 Uhr) folgt die Partie in Karlsruhe.

Anschließend geht es an den folgenden Spieltagen mit den Begegnungen gegen Darmstadt und Hannover sowie in Elversberg und Paderborn gegen die aktuellen Schalke-Verfolger auf den Plätzen zwei bis fünf. Hertha hat die Hinrunde nach drei sieglosen Spielen zum Abschluss als Tabellensechster mit fünf Punkten Abstand auf den Relegationsrang abgeschlossen.