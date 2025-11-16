Rasante Flucht, Crash mit Stromkasten, Dunkelheit in einem Stadtviertel: Wie ein junger Mann ohne Führerschein und unter Drogen Ärger in Gotha verursachte.

Gotha - Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Gotha ist für einen 23-Jährigen in einer Kollision mit einem Stromverteilerkasten geendet. Für die Bewohner der Emminghausstraße gingen am Freitagabend infolge des beschädigten Kastens kurzzeitig die Lichter aus. Wie kam es dazu?

Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Fahrzeug in der Kreuzstraße unterwegs, als die Beamten ihn für eine Verkehrskontrolle stoppen wollten. Als er das Blaulicht und die Anhaltesignale des Streifenwagens sah, trat der Fahrer aufs Gaspedal. Seine Flucht dauerte jedoch nicht lange: Nur wenige Straßen weiter fuhr der Mann gegen den Stromverteiler. Er ließ seinen Wagen zurück und versuchte, zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch rasch gestellt.

Schnell offenbarten sich laut Polizei die Gründe für das Verhalten des 23-Jährigen: Das Auto war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichen gestohlen. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand zudem unter Drogen. Der Schaden belief sich nach Polizeiangaben auf rund 6.000 Euro.