Bei Bauarbeiten wurde in Ostritz an der deutsch-tschechischen Grenze am Dienstag ein Weltkriegsblindgänger entdeckt. Rund 200 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Dann kam die Entwarnung.

Ostritz - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist von Spezialisten im ostsächsischen Ostritz entschärft worden. Die zuvor in Sicherheit gebrachten Anwohner konnten am Dienstagabend in ihre Häuser zurückkehren, wie die Polizei mitteilte. Die rund 100 Kilogramm schwere Bombe war bei Bauarbeiten an der Bundesstraße 99 entdeckt worden.

Rund 200 Menschen waren von einer Evakuierung am Fundort mit einem Radius von etwa 600 Metern betroffen. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes machten die Bombe unschädlich. Nach der Entschärfung wurde den Polizeiangaben nach auch der Luft-, Straßen- und Bahnverkehr wieder freigegeben.