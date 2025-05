Beim Deutschen Turnfest in Leipzig mischen sich Profi- und Breitensport. Am ersten Tag sind die Wettkämpfe schon gut besucht - und die Angebote für Sportfans umlagert.

Flickflack in der City - Besucherandrang bei Deutschem Turnfest in Leipzig

Leipzig - Das Deutsche Turnfest in Leipzig ist schon am ersten Tag ein Besuchermagnet. „Es ist laut und voll, die Veranstaltungen sind super gut besucht, das übertrifft all unsere Erwartungen“, sagte eine Sprecherin. In der Messe, Hauptschauplatz des Sportevents, herrsche Andrang.

Beim Fitness-Check wie an Geräten bildeten sich Warteschlangen. Viele Menschen seien sportlich gekleidet, es werde Flickflack geübt und geturnt - ebenso in der Innenstadt auf Bühnen und Plätzen.

Leipzig zum 13. Mal Gastgeber des Spektakels

Das viertägige Turnfest wurde Mittwochabend eröffnet, nach Angaben der Organisatoren mit 21.000 Besuchern. Bis zum Sonntag sind Wettkämpfe, Vorführungen und Shows geplant, darunter zehn deutsche Meisterschaften etwa in Gymnastik und Sportakrobatik, aber auch im Trampolinturnen.

Erwartet werden rund 50.000 Aktive und Hunderttausende Gäste zu zahlreichen Veranstaltungen. Parallel finden auf dem Gelände der Neuen Messe die Turn-Europameisterschaften statt.

Das Internationale Deutsche Turnfest gehört nach Veranstalterangaben zu den größten Breitensportereignissen der Welt. Leipzig war schon 1863 Gastgeber und richtet das alle vier Jahre stattfindende Spektakel nun zum 13. Mal aus.