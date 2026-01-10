Beim Championat in Neustadt-Dosse landet Holger Wulschner auf dem dritten Platz. Schneller sind zwei Reiterinnen aus Nordeuropa. Die Siegerin hat einen klaren Vorsprung.

Neustadt-Dosse - Annina Nordström aus Finnland hat das mit 30.700 Euro dotierte Championat von Neustadt-Dosse gewonnen. Die Springreiterin setzte sich mit ihrem elf Jahre alten Schimmelwallach Esquire Z in 36,95 Sekunden vor der Schwedin Linda Heed auf Crack Blue durch.

Nordström hatte bei dem Weltranglistenspringen fast zwei Sekunden Vorsprung. Auf den dritten Platz kam Holger Wulschner aus Passin mit der neun Jahre alten Vega de Laubry Z (0/38,33). „Das war das erste Weltranglistenspringen für die Stute und es war ein langer Ausbildungsweg bis hierher“, sagte Wulschner.

Veranstalter Herbert Ulonska kündigte im Anschluss an das Championat an, dass im Januar 2027 die 25. Auflage des CSI Neustadt-Dosse als Jubiläumsturnier stattfinden soll.