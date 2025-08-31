Der Finger des Mädchens schwillt so sehr an, dass die Eltern den Notruf wählen. Wie ging es dann weiter?

Aurich - Ein Mädchen hat sich im ostfriesischen Aurich einen Finger so im Griff einer Pfanne eingeklemmt, dass die Feuerwehr anrücken musste. Der Finger schwoll so stark an, dass die Eltern nicht helfen konnten und den Notruf wählten, wie die Feuerwehr mitteilte. Doch auch der Rettungsdienst konnte das Mädchen nicht verletzungsfrei aus seiner unglücklichen Situation herausholen.

Deshalb kam die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte schnitten den Pfannengriff vorsichtig mit einem Multifunktionswerkzeug auf und befreiten den Finger. Er blieb unverletzt. Für seine Tapferkeit erhielt das Kind von den Feuerwehrleuten einen Teddybären und eine persönliche Einladung zum Tag der offenen Tür.