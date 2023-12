Erfurt - Das Finanzministerium warnt die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen vor betrügerischen Anrufen im Namen der Finanzverwaltung. In den automatisierten Anrufen werde angekündigt, dass die persönliche Steuerakte an einen Verlag zur Veröffentlichung weitergeleitet werde, teilte das Ministerium am Montag mit. Nach dem Drücken der Zifferntaste 1 würden die Menschen aufgefordert, persönliche Daten mitzuteilen. Die Anrufe träten vor allem im Vorwahlgebiet 03695 für Bad Salzungen und umliegenden Gemeinden auf. Mehrere Menschen hätten dem Finanzamt Eisenach davon berichtet. Das Finanzministerium rät, diese Anrufe sofort zu beenden. Steuerakten würden niemals an Dritte weitergeleitet.