Nicht nur der Naumburger Dom zieht jedes Jahr viele Menschen nach Sachsen-Anhalt. Das Land birgt einiges kulturelles Erbe. Einen Teil davon sollen die Vereinigten Domstifter auch in Zukunft verwalten.

Magdeburg - Die Arbeit der Vereinigte Domstifter ist in den kommenden Jahren mit finanziellen Mitteln vom Land Sachsen-Anhalt gesichert. Die Stiftung soll knapp elf Millionen Euro für die kommenden sechs Jahre erhalten, teilte das Kulturministerium mit. Sie bewahrt und entwickelt unter anderem das kulturelle Erbe der Dome und Stiftsbibliotheken in Merseburg und Naumburg sowie der Michaeliskirche und der Stiftsbibliothek in Zeitz.

Zu der Arbeit der Stiftung gehört auch, den Verpflichtungen nachzukommen, die der Unesco-Welterbetitel des Naumburger Doms mit sich bringt. „Die Vereinigten Domstifter leisten eine unverzichtbare Arbeit für den Erhalt und die Vermittlung einiger der bedeutendsten Kulturdenkmale unseres Landes“, betonte Kulturstaatsminister Rainer Robra (CDU).