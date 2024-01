Dresden - Die 24 Finanzämter im Freistaat brauchen Nachwuchs. Junge Menschen könnten sich noch bis Ende Januar um die nötige duale Ausbildung oder ein Studium bewerben, wie das Landesamt für Steuern und Finanzen in Dresden am Donnerstag mitteilte. Damit verbunden seien eine Vergütung von mindestens 1339 Euro netto und die Berufung ins Beamtenverhältnis auf Widerruf. Im Team der Steuerverwaltung gebe es krisensichere Jobs, in denen ein wichtiger Beitrag für das Gemeinwesen geleistet werde, „denn ohne Steuereinnahmen gibt es zum Beispiel keine Schulen, Polizei und Straßen“. 2024 stehen für die zweijährige Finanzwirt-Ausbildung nach Angaben der Behörde insgesamt 100 Plätze zur Verfügung sowie 80 Plätze für das dreijährige Studium an der Hochschule Meißen (FH). Zudem werden zwölf Plätze für die dreijährige Ausbildung in der Finanzverwaltung vergeben.