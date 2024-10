Berlin - Der Finaltag der Amateure findet im kommenden Jahr wieder im Mommsenstadion in Charlottenburg statt. Das gab der Berliner Fußball-Verband bekannt. In der vergangenen Spielzeit war das Finale des Landespokals im Lichtenberger Hans-Zoschke-Stadion ausgetragen worden. „Das Mommsenstadion hat sich bereits in den Jahren 2021 bis 2023 als Endspielstätte etabliert und durch die Sanierung im Vorfeld der EURO 2024 nochmals eine Aufwertung erfahren. Es erfüllt die Anforderungen an Organisation und Sicherheit so gut, wie kein anderes in Frage kommendes Stadion“, sagte der Vorsitzende des Spielausschusses Joachim Gaertner. Der Finaltag der Amateure findet am 24. Mai statt.