Dresden - Mit dem Start der Filmnächte am Elbufer wird die Dresdner Altstadt nächsten Monat wieder zur Kinokulisse. Am 22. Juni feiert unter anderem das Filmteam der französischen Komödie „Die Rumba-Therapie“ vor Ort Premiere und Deutschland-Debüt zugleich. Davor stimmen Habana Tradicional - Cuba Percussion & Friends und Yaremi de las Mercedes Kordos mit kubanischer Musik auf den Film ein.

Bis zum 27. August können Besucherinnen und Besucher sich auf ein abwechslungsreiches Programm aus Blockbustern, Previews, Premieren und Art-House-Filmen freuen. Zudem werden während der insgesamt 67 Veranstaltungstage immer wieder Schauspieler, Regisseure und weitere Akteure der gezeigten Filme am Königsufer dabei sein.

Ein besonderes Highlight: Die Ausstrahlung des Films „Der Nachname“, bei der nach Angaben des Veranstalters der Regisseur Sönke Wortmann vor der Vorführung Geheimnisse rund um die Dreharbeiten verraten wird. Ein weiterer Publikumsmagnet sei der Film „Sonne und Beton“, der am 7. August gezeigt werden soll und auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Comedian Felix Lobrecht basiert. Auch hier soll das Filmteam dabei sein.

Zudem können sich Fans der Band Take That auf „Die große TAKE THAT - Nacht“ freuen, in der unter anderem der Film „Greatest Days“ gezeigt werden soll. Auch der Comedian Olaf Schubert soll die Filmnächte mit seinem Film „Olaf Jagger“ beehren. „Mit insgesamt 51 Filmen am Abend und 30 Filmen im Familienkino, sowie 11 Kleinkunst- und Sonderevents und 10 Konzerten haben wir eine Saison voller Höhepunkte“, sagt Geschäftsführer Philip Hartmanis.