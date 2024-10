Ende Oktober schließt die Deutsche Kinemathek ihre Dauerausstellung am Potsdamer Platz. Bis dahin können sich Besucher diese noch einmal anschauen - bei freiem Eintritt.

Filmmuseum am Potsdamer Platz noch für kurze Zeit geöffnet

Die Deutsche Kinemathek schließt ihre Dauerausstellung am Potsdamer Platz. (Symbolbild)

Berlin - Vor der Schließung am bisherigen Standort haben Besucher des Filmmuseums am Potsdamer Platz in Berlin noch einmal die Chance, die Dauerausstellung gratis zu sehen. Ab heute (24. Oktober) können sich Besucher die Ausstellung bis zum 31. Oktober bei freiem Eintritt anschauen, wie die Deutsche Kinemathek mitteilte.

Danach wird sie geschlossen. Im Januar kommenden Jahres bezieht das Museum für Film und Fernsehen übergangsweise das E-Werk in Berlin-Mitte.

Seit 24 Jahren besteht die Schau zur deutschen Film- und Fernsehgeschichte am Potsdamer Platz. Sie zeigt mehr als 1.000 Exponate und über 200 Filmausschnitte. Themenschwerpunkte sind etwa die Anfänge und Pioniere des Films, das Weimarer Kino oder der politisch instrumentalisierte Film im Nationalsozialismus.

Am neuen Standort soll die Ausstellung mit anderen Formaten „interaktiv und zeitgemäß“ werden. Das ehemalige Umspannwerk ist nur einige hundert Meter vom bisherigen Standort am Potsdamer Platz entfernt, dort läuft 2025 der aktuelle Vertrag aus. Das Industriedenkmal, das in den 90er Jahren zu einem Techno-Club avancierte, soll bis zu einem geplanten Neubau als Übergangsstätte dienen.