In welchen Stadien die Club-WM 2025 gespielt wird, ist immer noch offen. An diesem Samstag lüftet die FIFA das Geheimnis - mit einer Gala in einem weltberühmten Park.

New York - Der Fußball-Weltverband FIFA verkündet an diesem Samstag die Austragungsorte der neuen Club-WM im Sommer 2025 in den USA. Die Gala beim „Global Citizen Festival“ im New Yorker Central Park beginnt um 17.50 Uhr Ortszeit (23.50 Uhr MESZ), die FIFA schrieb am Freitagabend von einem „Meilenstein“ für das reformierte Turnier.

Die Club-WM wird vom 15. Juni bis zum 13. Juli in den USA erstmals mit 32 Vereinen ausgerichtet, darunter aus Deutschland der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Zuletzt war immer wieder über die Ausrichterstädte spekuliert worden, auch ist weiterhin offen, wer die Partien überträgt. Die USA richten gemeinsam mit Mexiko und Kanada auch die WM 2026 aus.