Erfurt - Die Italienerin Martina Fidanza vom deutschen Rad-Team Ceratizit WNT hat auch die 3. Etappe der Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Im Massensprint setzte sie sich am Donnerstag wie schon am Vortag durch. Zweite wurde nach 144, 6 Kilometern rund um Erfurt ihre Landsfrau Barbara Guarischi (Team SD Worx-Protime) vor der Kanadierin Maggie Coles-Lyster (Roland). Die Belgierin Margot Vanpachtenbeke verteidigte ihr Gelbes Trikot der Führenden.

Lisa Kromm vom deutschen Team Maxx-Solar Rose fuhr 60 Kilometer vor dem Ziel weg, konnte sogar 1:43 Minuten Vorsprung rausfahren. Dann fuhr gut 20 Kilometer später Justyna Czapla vom deutschen Team Canyon/Sram Racing heran an die Ausreißerin. Beide wurden wenig später vom Hauptfeld gestellt. Dann versuchte Mieke Kröger von der deutschen Nationalmannschaft die Flucht. Bei starkem Wind und Regen fuhr die Zeitfahrspezialistin mit viel Power davon und zeitweise 33 Sekunden Vorsprung heraus. 20 Kilometer vor dem Ziel wurde auch sie eingeholt.

Die 36. Auflage der Thüringen-Rundfahrt der Frauen ist zugleich die Olympia-Generalprobe. Gut vier Wochen vor den Sommerspielen in Paris ist ein Weltklasse-Feld für das Etappenrennen der UCI Women’s ProSerie am Start. Die vierte Etappe an diesem Freitag führt rund um Mühlhausen und ist 111,4 Kilometer lang.