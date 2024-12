Eine Explosion hat einen Fahrstuhl am Bahnhof in Doberlug-Kirchhain zerstört. Auch ein Zug wurde beschädigt. (Symbolbild)

Doberlug-Kirchhain - Ein Fahrstuhl am Bahnhof in Doberlug-Kirchhain im Elbe-Elster-Kreis ist durch explodierende Feuerwerkskörper zerstört worden. Ein Regionalzug mit rund zehn Fahrgästen wurde beschädigt und konnte laut Bundespolizei wegen des Vorfalls am Samstagabend nicht mehr weiterfahren. Reisende seien nicht verletzt worden.

Durch die Pyrotechnik wurden die Scheiben aus dem Fahrstuhl am Bahnsteig gesprengt, wie die brandenburgische Polizei mitteilte. Es seien Rückstände von Feuerwerkskörpern gefunden worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion. Der Regionalexpress sei bei der Einfahrt in den Bahnhof über eine Glasscheibe gefahren, die in den Gleisen lag, so die Polizeidirektion Süd. Sachverständige prüften den Schaden am Zug.