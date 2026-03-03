Sie waren auf dem Weg zum Einsatz, als ihr Wagen von der Straße abkommt und umkippt: Sechs Feuerwehrleute wurden eingeklemmt. Der Fahrer überlebte den Unfall nicht.

Auf dem Weg zu einem Einsatz kam ein Feuerwehrfahrzeug bei Stendal von der Straße ab und kippte zur Seite. (Symbolbild)

Stendal - Ein 69-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann ist bei einem Unfall mit einem Löschwagen auf dem Weg zu einem Einsatz gestorben. Der Mann fuhr das Fahrzeug am späten Montagabend auf einem Feldweg neben der B 189 nahe Stendal und kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab, wie die Polizei und die Hansestadt mitteilten. Der Wagen kippte demnach auf die Seite. Dabei wurden die insgesamt sechs freiwilligen Feuerwehrleute eingeklemmt.

69-Jähriger stirbt in Krankenhaus

Nachrückende Einsatzkräfte befreiten sie aus dem Fahrzeug. Der 69-jährige Fahrer wurde noch ins Krankenhaus Stendal gebracht, wo er jedoch an seinen Verletzungen starb. Die weiteren Insassen des verunfallten Wagens im Alter von 19 bis 44 Jahren erlitten leichte Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Oberbürgermeister bestürzt über tödlichen Unfall

Der Stendaler Oberbürgermeister Bastian Sieler sprach der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen sein Beileid aus. Er habe die Nachricht von dem tragischen Unfall mit tiefer Bestürzung vernommen, sagte Sieler laut Mitteilung. „Alle unsere Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr stellen täglich ihre eigene Sicherheit zurück, um anderen Menschen zu helfen. Dass einer von ihnen während seines Einsatzes sein Leben lassen musste, erfüllt uns mit tiefer Trauer.“

Man stehe als Gemeinschaft zusammen und unterstütze die betroffenen Familien und die Feuerwehr nach allen Kräften. Den Verletzten wünschte Sieler rasche Genesung.